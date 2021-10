Engels na bekerexit: "Het was op alle vlakken gewoon niet goed genoeg"

Met een uitwedstrijd tegen Westerlo, de autoritaire leider uit 1B, kreeg Antwerp in de 1/16e finales van de beker meteen een stevig affiche voorgeschoteld. Volgens Björn Engels was er dan ook geen sprake van onderschatting voor aanvang van de wedstrijd.

"Er was zeker geen sprake van onderschatting bij ons. Westerlo staat los aan kop in 1B en ze maken zeer veel kans om te promoveren dit seizoen", legde Engels uit.



"Op het einde hebben we nog geprobeerd om te pushen, maar het was steeds net niet. Vandaag was het gewoon op alle vlakken niet goed genoeg", was de verdediger eerlijk.

"Gelukkig is er zondag meteen een wedstrijd waarin we kunnen reageren, want vandaag hebben we gefaald als ploeg door ons niet te kwalificeren", sloot Engels af.