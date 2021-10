Croenen zwemt naar twee persoonlijke records tijdens wereldbeker in Kazan

Louis Croenen behaalde eerst een zevende plaats in de finale van de 100m vlinder. De 27-jarige zwemmer van SHARK zwom 51.35 en verbeterde daarmee zijn vorige persoonlijk record (51.41). Het Belgisch record van François Heersbrandt staat op 50.44.

De 100m vlinder werd gewonnen door de Amerikaan Tom Shields in 49.20, voor de Hongaar Szebasztian Szabo (50.07) en de Rus Pavel Samusenko (50.33).



In de finale van de 100m wissel finishte Louis Croenen als zesde in 53.08, opnieuw een verbetering van zijn persoonlijk record, dat hij eerder in de reeksen al eens verbrak (53.11).

Dat was toen reeds 54 hondersten sneller dan zijn record van vorige week in Doha (53.65). Hij komt zo steeds dichter bij het Belgische record van Emmanuel Vanluchene (52.59).



De 100m wissel werd gewonnen door de Japanner Daiya Seto in 51.29, voor de Rus Kliment Kolesnikov (51.31) en de Zuid-Afrikaan Matthew Sates (51.96).





Tijdens deelname aan de vier wedstrijden van de wereldbeker, behaalde Croenen twee keer het podium, met een derde plaats op 100m vlinder in Doha vorige week en een derde plaats op de 200m vlinder in Boedapest tijdens de tweede wedstrijd.

Croenen was de enige Belgische vertegenwoordiger in Kazan, met ook nog deelname aan de 200m vlinder vrijdag, de 50m vlinder en de 200m vrije slag zaterdag.