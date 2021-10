Klasbak Bashir Abdi wint marathon van Rotterdam en verpulvert Europees record

Er werd vanaf de start bijzonder snel gelopen in Rotterdam, maar dat hoge tempo bleek geen probleem voor de 32-jarige Bashir Abdi.



De Belg ging aanvankelijk gezwind mee in een ruime kopgroep en had na 15 kilometer al een halve minuut voorsprong op het schema van het Europese record, dat sinds 2019 in handen was van de Keniaanse Turk Kaan Kigen Özbilen (2u04'16").



Het was precies die chrono die Abdi in Rotterdam wilde verbeteren, maar gaandeweg zag hij zijn bonus op Özbilen slinken. Toen Abdi rond kilometer 28 in een 3e groep verzeilde, zag het er even benard uit.



Maar de bronzen medaille had zijn race uitstekend ingedeeld en schoof op kousenvoeten weer naar de spits van de wedstrijd.



Mondjesmaat nam hij weer meer voorsprong op het vooropgestelde schema en na 36 kilometer vond hij het welletjes en gooide hij met een tempoversnelling ook nog zijn twee resterende concurrenten overboord.



Abdi verslapte niet in de slotkilometers en kwam op de Coolsingel binnen in een fantastische 2u03'35", liefst 41 seconden sneller dan het vorige Europese record van Özbilen.



Abdi is pas de tweede Belg die erin slaagt om de marathon van Rotterdam op zijn naam te schrijven. Hij treedt in de voetsporen van Vincent Rousseau, winnaar in 1994 in een tijd van 2u07'51".