Vlaams Sportjuweel 2021 gaat naar Red Lions, ook prijs voor hockeycoach Shane McLeod

Het Vlaams Sportjuweel wordt sinds 1982 uitgereikt. Met de prijs beloont de Vlaamse overheid een sporter of ploeg die in de loop van het jaar een opmerkelijke prestatie leverde of een uitzonderlijke loopbaan afsloot. Atleten kunnen de prijs maar 1 keer in hun sportcarrière krijgen. Er is geen geldprijs aan verbonden, wel een trofee van 18 kilogram. De hockeyploeg won afgelopen zomer goud op de Olympische Spelen in Tokio, na eerder dit jaar een bronzen plak op het EK. Een delegatie Lions nam in Gent de trofee in ontvangst. "Als je de lijstjes van de vorige winnaars en de genomineerden bekijkt, is dit een grote eer", duidt aanvaller Florent van Aubel. "We zijn hier trots op." Vorig jaar was er door de coronapandemie geen winnaar van het Sportjuweel. In 2019 won basketbalspeelster Emma Meesseman. Dit jaar waren naast de Red Lions ook wielrenner Wout van Aert en judoka Matthias Casse genomineerd. Een nieuwigheid was deze keer dat het publiek mee mocht beslissen over de winnaar. De stemmen op de website van Sporza telden voor een derde mee, naast het oordeel van een vakjury.

McLeod, dokter Bellemans en Sportaround

Vlaams minister van Sport reikte de prijzen uit. En vanaf dit jaar waren er 3 nieuwe nevencategorieën. Topsportcoach van het Jaar was Shane Mcleod, de Nieuw-Zeelander die na 6 jaar en het goud in Tokio een sabbatjaar inlaste. De prijs beloont de coach die zijn of haar atleet naar grootse prestaties loodste.



De Topsportversterker van het Jaar is orthopedisch chirurg Johan Bellemans, de hoofdarts van het Belgisch Olympisch Comité (BOIC) in Tokio. Hij zette mee de krijtlijnen uit voor de omkadering en begeleiding van topsporters tijdens de coronapandemie. Hij verbeterde ook de medische opvolging van Vlaamse topsporters.



De prijs bekroont niet een atleet of coach, maar iemand die (vaak achter de schermen) op een andere manier een bijdrage levert aan een ideaal topsportklimaat.



Het Warmste Sportinitiatief tot slot was voor Sportaround, de vzw van medeoprichter en marathonloper Bashir Abdi in Gent, die maatschappelijk kwetsbare kinderen via sport meer kansen wil geven op integratie en ontwikkeling.



Sportaround biedt een waaier aan gratis of betaalbare sportactiviteiten aan in heel Gent, in verschillende wijken en meer dan 50 lagere scholen. De prijs bekroont een initiatief dat mensen in beweging zet en hen tegelijk samenbrengt, maatschappelijk vooruithelpt of het sociale weefsel in de buurt versterkt.