Barcelona legt Ansu Fati vast tot 2027, afkoopsom 1 miljard

Barcelona begon aan een nieuw tijdperk na het drastische en plotse vertrek van Lionel Messi. Zijn voetsporen zijn groot om te vullen. Zijn nummer zwaar om te dragen. Maar Ansu Fati gaat die uitdaging aan: het 18-jarige jeugdproduct, geboren in Guinee-Buissau, kreeg begin september Messi's nummer 10.



Sinds 2012 is Fati bij Barcelona, waar hij in augustus 2019 de op 1 na jongste debutant was en een week later als jongste van de club een goal maakte.



Hij miste een groot deel van vorig seizoen na een knieblessure in november, maar toont sinds dit seizoen weer zijn kunnen. Hij kon de geplaagde coach Ronald Koeman al een paar keer flink helpen.

De jongeling wordt vandaag beloond met een contractverlenging tot 2027. Een club die hem wil zal 1 miljard moeten ophoesten.