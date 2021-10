Nieuwe regel in Premier League toont ongerustheid over plannen Newcastle

Op een spoedvergadering met alle Premier League-clubs is een voorstel goedgekeurd om een verbod van een maand in te stellen op sponsordeals als de eigenaar van een club ook een band heeft met het bedrijf. Die maand is bedoeld om verder overleg te plegen tussen alle ploegen.

Het verbod is duidelijk ingegeven door ongerustheid over de plannen van de nieuwe Saudische eigenaars van Newcastle. De eigenaar van Leeds - Andrea Radrizzani - zei vorige week al dat de financial fair play moet garanderen dat de 20 clubs in de Premier League "hetzelfde spel blijven spelen".

Veel Engelse clubs vrezen dat de nieuwe eigenaars van Newcastle lucratieve sponsorcontracten zullen opstellen met Saudische bedrijven om zo de werkingsmiddelen van de Magpies gevoelig te verhogen.