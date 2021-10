Clement gelooft in terugmatch ondanks zware nederlaag: “Zoals tegen PSG twee jaar geleden”

“Zeker in het eerste halfuur creëerden we veel te weinig”, analyseerde Philippe Clement. “We misten het lef om ballen tussen de lijnen te spelen. Er waren een paar momenten waarop er ruimte lag, maar we toonden niet onze normale kwaliteit. Na rust was het beter.”

Zelden was zijn ploeg zo onmondig. Buiten in het slotkwartier slaagde Club er op geen enkel moment in om Manchester City in te problemen te brengen.

Guardiola was er wel van overtuigd dat zijn collega met een plannetje zou komen voor de return. “Maar ik weet niet of dat het resultaat zal veranderen”, aldus Clement. “Het gaat om kwaliteit. Topkwaliteit. Geef City een vinger en ze pakken een hele arm. Uiteraard is dit geen fijne ervaring als speler of coach, maar we moeten hier lessen uit trekken. Dan zullen we niet alleen beter worden in de Champions League maar ook in de eigen competitie.”

Bovendien trok Clement zich op aan de confrontatie met PSG twee jaar geleden. “Toen ging we met 0-5 onderuit voor eigen publiek, maar in Parijs pakten we bijna een punt.”

