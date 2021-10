Vandegoor: "Dat Tokio veel meer had kunnen zijn, heeft er op ingehakt"

Exit Philip Mestdagh, enter Valéry Demory als coach van de Belgian Cats. De 58-jarige Fransman is geen bekende naam bij het grote publiek, maar kan mooie adelbrieven voorleggen bij onder meer Lyon en Montpellier.

"De Franse competitie is in het vrouwenbasketbal een van de sterkste van Europa en Demory heeft bij Lyon Julie Allemand van dichtbij gekend en haar mee gekneed. Dat kan allemaal tellen", zei Vandegoor.



De teleurstelling na het missen van de halve finales in Tokio heeft de exit van Philipe Mestdagh sterk beïnvloed. België kon niet winnen van Japan en miste zo de kans om zich in de halve finale tegen Frankrijk - een haalbare kaart - naar de finale te spelen.

"Vooraf had iedereen gezegd dat de ambitie de top acht was, maar het had veel meer kunnen zijn. Dat idee heeft er op ingehakt. Zeker bij Emma Meesseman, misschien wel de beste speelster ter wereld. Na de Spelen heeft dat weken gespeeld."

Is het missen van de halve finale alleen de fout van de coach? "Nee, natuurlijk niet. Maar de gemiste kans moet snel achter ons worden gelaten, want de toekomst is nu. Emma Meesseman is 28 jaar en zal dus 30 jaar zijn op de Olympische Spelen in Parijs. Zoveel kansen zal ze niet meer krijgen."

"Iedereen moet beseffen - en zal ook wel beseffen - dat met Meesseman in de ploeg echt een grote prijs gepakt moet worden."