Elise Mertens is opnieuw eerste in dubbelranking, Ons Jabeur historisch 8e

Elise Mertens ging er meteen uit in het enkelspel in Indian Wells, maar behoudt op de enkelranking haar 18e plaats. In het dubbelspel waren Mertens en haar Taiwanese partner Su-Wei Hsieh de laureaten op het Amerikaanse hardcourt.



Dat leverde Mertens weer de nummer 1-positie op de dubbelranking op, wat ze eerder dit jaar ook al was. Ze lost de Tsjechische Barbora Krejcikova af. Hsieh plukt ook de vruchten en gaat van 4 naar 2.



Badosa maakte de belangrijkste sprong dankzij de grootste triomf uit haar carrière, maar Ons Jabeur, halvefinaliste, schreef ook geschiedenis. De 27-jarige Tunesische ging eruit tegen Badosa, maar kwam de top 10 binnen.

Ze klom zes plaatsen naar 8. Nooit eerder stond een man of vrouw van een Arabisch land hoger. Jabeur deelde dat record van een 14e plaats met de Marokkaan Younes El Aynaoui in 2003 en 2004.



De Australische Ashleigh Barty behoudt de eerste plaats voor de Wit-Russische Aryna Sabalenka en de Tsjechische Karolina Pliskova.



Alison Van Uytvanck zakt 3 plaatsen naar nummer 58. Greet Minnen mag 10 banken vooruit en bereikt met plaats 69 haar hoogste notering tot dusver. Lager op de ranking volgen Maryna Zanevska (102e, -1), Ysaline Bonaventure (146e, -4) en Kirsten Flipkens (156e, -24).