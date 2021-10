Elise Mertens en Su-Wei Hsieh stormen naar dubbelfinale Indian Wells

Het duo, tweede reekshoofd in Californië, was met 6-2 en 6-0 veel te sterk voor de Japanse tandem Shuko Aoyama/Ena Shibahara, het derde reekshoofd. De wedstrijd duurde slechts 54 minuten.



In de finale spelen Mertens en Hsieh tegen de Oekraïense Ljoedmila Kitsjenok en de Letse Jelena Ostapenko of de Russin Veronika Koedermetova en de Kazachse Jelena Rybakina.



Mertens (25) en de 10 jaar oudere Hsieh vormen pas sinds dit seizoen een paar en wonnen in juli meteen Wimbledon. Mertens mikt op een vijftiende dubbeltitel, de vierde dit jaar na de Australian Open (met Aryna Sabalenka), Istanboel (met Koedermetova) en Wimbledon.



In het enkeltoernooi moest Elise Mertens (WTA-18) al na één wedstrijd inpakken na verlies tegen de Italiaanse qualifier Jasmine Paolini (WTA-63).