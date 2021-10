Vanhaezebrouck en Kompany verdeeld over RSZ-regeling: "Niveau zal afkalven"

De RSZ-bijdrage van profvoetballers wordt nu berekend op een vaststaand fictief loon van 2.474,22 euro per maand. Zelfs als een voetballer een smak meer geld verdient, betaalt hij nog altijd maar 942 euro aan de sociale zekerheid. Daar wil de federale regering een einde aanmaken: de grootverdieners zullen veel meer moeten ophoesten.

Vooral de topclubs zullen de gevolgen voelen in hun geldbuidel, want tot nu toe kregen de Belgische eersteklassers miljoenen aan RSZ-voordelen. "En als de clubs meer moeten betalen, blijft er minder geld over voor spelers", vreest Hein Vanhaezebrouck. "Dan zullen er alleen minder goede spelers willen komen."

"Iedereen zegt dan: zet dan meer in op jeugdspelers, maar we kunnen nu al met moeite onze jeugdspelers houden. We moeten astronomische bedragen neertellen om een goede jeugdspelers van 14-15 jaar te houden. Anders worden ze gewoon weggeplukt door de veel kapitaalkrachtigere clubs."

"Je kunt ook niet meteen jeugdspelers uit eigen land brengen en verwachten dat de ploeg hetzelfde niveau haalt. Ik vrees voor een afkalving van het niveau in België. We zullen op een lager pitje gaan strijden."