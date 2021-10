Groot enthousiasme voor Tour voor vrouwen: "Over enkele jaren misschien 2 weken koers"

"De rensters zijn mega-enthousiast, de prijzenpot (de winnares ontvangt 50.000 euro) is groot en de media-aandacht zal groot zijn. De organisatie van de koers zal ongetwijfeld ook in orde zijn."

Hoe belangrijk is zo'n Tour voor het vrouwenwielrennen? "Het is een heel mooie en belangrijke stap", zegt Lieselot Decroix. "De media-aandacht voor een Tour de France is veel groter dan voor andere wedstrijden. Voor elke sponsor wordt dit een heel belangrijk evenement."

"Bergritten op het eind en geen tijdrit voor de spanning"

Her en der was er ook wat kritiek op het rittenschema van de Tour. Er zit geen tijdrit in het parcours en er is ook geen passage door de Alpen of de Pyreneeën.



"We moeten tevreden zijn over het rittenschema en de duur van de Tour. Ook al zit er geen tijdrit in het parcours, toch zullen er verschillende type rensters kansen krijgen", zegt Decroix.



"Ik denk dat ASO bij het uittekenen van het parcours er bewust heeft voor gezorgd dat de spanning zo lang mogelijk aanwezig blijft. Daarom komen de bergritten waarschijnlijk aan het einde en is er geen tijdrit."



Is een Tour van 8 dagen voldoende? "Natuurlijk zou het mooi zijn om in de toekomst boven de 10 dagen te gaan met de Tour. Meteen 2 weken zou misschien van het goede te veel geweest zijn. Stap voor stap is het beste."