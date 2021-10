Meer sociale bijdragen voor de clubs: "Loonlast zal stijgen, waar halen ze dat geld?"

"Maar de politiek heeft dus voor een andere weg gekozen. Waar ik me wel vragen bij stel, is dat er blijkbaar geen impact-analyse is gebeurd om te weten wat uiteindelijk de gevolgen zullen zijn van dit systeem."

"Je kunt het systeem ook beschouwen als een investering van de maatschappij in de sport, waardoor je internationaal competitief kunt meestrijden. Dat leidt dan weer tot sportieve successen en die had je ook kunnen belasten. Ik denk dan aan tv-gelden, transfersommen, premies voor de Champions League,..."

Juist vanwege deze concurrentie met het buitenland had Maus voor een alternatief systeem gepleit, als lid van de werkgroep van experts die de Pro League had aangesteld.

Trudo Dejonghe: "Vooral de topclubs worden gestraft"

Sporteconoom Trudo Dejonghe heeft een enigszins pessimistischer kijk op de veranderingen die zijn aangekondigd. "Uiteindelijk gaat het om veel minder geld (43 miljoen euro) dan in de meeste voorstellen stond, omdat er in Wallonië een partijvoorzitter is die ook Balthasar Boma is van Francs Borains (George-Louis Bouchez, red)."

"Die wil zijn club naar hogere oorden brengen, dus zo zie je maar dat er onder druk van 1 persoon veel kan gebeuren", zegt Dejonghe in De Wereld Vandaag.

"Er moest natuurlijk iets gebeuren, maar nu straffen ze vooral de topclubs. De clubs die doorgaans in Belgische handen zijn en die topspelers naar België willen halen."

"Nu zullen de kleinere clubs, die vaak in buitenlandse handen zijn, er geen last van hebben. Ploegen als Seraing of Eupen zullen nog altijd goedkope arbeiders naar hier kunnen halen om ze dan in de etalage te zetten en door te verkopen."

"Ik had eigenlijk gehoopt dat ze bijvoorbeeld ook het minimumloon voor niet-EU-spelers hadden opgetrokken. Of dat ze de ingehouden bedrijfsvoorheffing enkel voor de jeugdwerking of spelers uit de eigen opleiding niet hoefden door te storten."

"Nu mag je dat namelijk ook gebruiken voor jonge spelers die van gelijk waar komen en dan speel je weer in de kaart van de clubs die jeugdspelers naar hier halen om ze door te verkopen. Dat geld verdwijnt zo uit ons voetbalsysteem."