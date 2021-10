Jaylen Hands komt de Antwerp Giants een handje helpen

Jaylen Hands (22) speelde collegebasketbal in de Verenigde Staten en werd in 2019 gedraft door de LA Clippers. Hij speelde nadien een jaar in de NBA G-League, de wachtkamer van de NBA.

Hands komt nu over van de Duitse club Riesen Ludwigsburg en kan op 2 posities uit de voeten: op de 1 (point guard) en de 2 (shooting guard).

"Hij heeft een prima shot, kan goed creëren voor anderen en is uitstekend in open court-situaties met zijn snelheid", klinkt het in Antwerpen. "We zijn er zeker van dat Jaylen de ploeg de komende periode zal helpen haar doelstellingen te bereiken."

De Giants hopen de aanwinst speelklaar te krijgen voor het duel van komende zondag in Leuven.