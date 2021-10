Einde van een tijdperk? Voetbalspel FIFA dient nieuwe merknaam in

Sinds 1993 is FIFA zowat het bekendste voetbalspel ter wereld. Toch is er volgens ontwikkelaar EA Sports verandering op komst. En die verandering zou niet alleen bij de naam blijven.

De kracht van een goede merknaam valt niet te onderschatten. En al zeker niet als je het officiële voetbalspel FIFA bent en je naam ontleent aan de internationale voetbalorganisatie FIFA (voluit: Fédération Internationale de Football Association). Maar dat succes komt natuurlijk met een prijs. Spelontwikkelaar EA Sports betaalt jaarlijks een fiks bedrag voor de licentie op de naam en wil dat nu herbekijken. “Wanneer we naar de toekomst kijken, lijkt een nieuwe naam voor onze voetbalgame een goed idee,” vertelt Cam Weber, manager voor EA Sports. “Al jarenlang hebben we een overeenkomst met de voetbalorganisatie FIFA voor het gebruik van de naam, maar die nemen we momenteel onder de loep." Die nieuwe naam lijkt er trouwens al te zijn, want ondertussen werd EA Sports FC officieel ingediend als geregistreerde merknaam. Maar of dit echt de nieuwe naam wordt is lang niet zeker. Sommigen zien er ook een manier in om FIFA onder druk te zetten en betere licentievoorwaarden af te dwingen. Sowieso zou er niet meteen iets veranderen aan de spelers en de ploegen. EA Sports: "Voor het gebruik van de meer dan 700 officiële clubs en 17.000 spelers lopen andere contracten, die gewoon door blijven lopen. Onafhankelijk van het uiteindelijke resultaat blijven we partners en de licenties met de voetbalwereld behouden we sowieso.”



Net als Pro Evolution Soccer naar een nieuw game?

Begin oktober maakte grote concurrent Pro Evolution Soccer al de doorstart naar een nieuwe naam: eFootball. Niet alleen de naam, maar ook het spel werd anders. eFootball is een gratis open voetbalspel dat speelbaar is op zo goed als alle consoles. Enig minpunt: de game zelf blijkt een ramp te zijn, met povere graphics en zwakke gameplay. Ontwikkelaar Konami belooft dan ook om snel updates uit te sturen. Gaat ook FIFA (of binnenkort EA Sports FC) eenzelfde richting uit? "Je kan zeggen wat je wilt over eFootball, maar de makers plaveien intussen wel de weg voor een nieuwe standaard in sportgames", zegt Gilles Bernard, professionele esporter bij KRC Genk.

“Volgens mij wil ook EA naar een doorlopende gamereeks toe bewegen. Dus in plaats van elk jaar een nieuwe titel uit te brengen, zouden ze – net als bij eFootball – gewoon constant updates uitbrengen voor een algemene basisgame.”

“Mij lijkt dit een frisse start voor de game. Doorheen de jaren heeft FIFA een reputatie opgebouwd die niet altijd even positief is. Zeker met spelonderdelen als FUT (een gamemodus waarbij je je eigen club samenstelt en waarbij spelers aangekocht moeten worden) komt het er op neer dat degene die het meeste geld spendeert, de grootste kans maakt om te winnen.”



“FIFA’s economie kan daardoor enorm problematisch worden voor professionele spelers. Sommige ploegen zijn nu eenmaal bereid meer geld uit te geven dan anderen. Minder rijke teams hinken zo snel achterop, en dat is jammer. Ik hoop dat de nieuwe naam dus ook een nieuw systeem met zich meebrengt.”



Een nieuwe start kan de liefde weer doen opflakkeren bij spelers die doorheen de jaren zijn afgehaakt Gilles Bernard, esporter KRC Genk