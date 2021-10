1e marathon van Boston in 2,5 jaar krijgt 2 Kenianen op het hoogste schavotje

De prestigieuze marathon van Boston moest even lang wachten als Parijs-Roubaix op een nieuwe editie: 2,5 jaar.

In april 2019 won de Keniaan Lawrence Cherono in Boston na een spannend sprintje tegen de Ethiopiër Lelisa Desisa. Deze keer snelde een solist naar de zege.



Benson Kipruto ging na 37 kilometer aan de haal en haalde het in een tijd van 2u09'51". Voor de 30-jarige Keniaan is het zijn 1e zege in een grote marathon.

De Ethiopiërs Lemi Berhanu (2u10'36") en Jemal Yimer (2u10'37") verdeelden de overige podiumplaatsen.

Bij de vrouwen stond Kenia ook op het hoogste schavotje. Diana Chemtai Kipyogei kruiste als 1e de eindstreep in een tijd van 2u24'50".