Fury slaat Wilder opnieuw knock-out en behoudt zijn wereldtitel boksen

De rivaliteit tussen Tyson Fury en Deontay Wilder ontstond in 2018, toen The Gypsy King en The Bronze Bomber een eerste keer tegenover elkaar stonden. Hun meeslepende kamp, die onbeslist eindigde, smaakte naar meer en kreeg vorig jaar een vervolg, waarbij Fury erin slaagde Wilder te vloeren.

Een 3e kamp in Las Vegas zou voor eens en voor altijd moeten duidelijk maken wie nu de beste zwaargewichtbokser van de twee is. Fury en Wilder gaven het publiek in ieder geval waar voor hun geld.

De mokerslagen volgden elkaar in snel tempo op en de kansen leken voortdurend te wisselen. Wilder ging al in de derde ronde tegen het canvas, maar hij herpakte zich en slaagde erin op zijn beurt Fury twee keer neer te meppen.

De kamp kon beide kanten uit, maar de beslissing viel uiteindelijk in de 11e van 12 ronden. Na een zoveelste rake rechtse van Fury ging het licht definitief uit bij Wilder. De scheidsrechter besliste de kamp te staken en Fury uit te roepen tot wereldkampioen.

"Het was een fantastisch gevecht", zei de Brit achteraf. "Ons drieluik mag naast eender welk drieluik in onze sport staan. Hij is een geweldige bokser en dwong me vandaag tot het uiterste."