Johan Walem: "Onrust? Neen, maar besef dat we niet de kern van vorig jaar hebben"

"Er zijn veel veranderingen gebeurd, maar we zijn rustig en we werken met jongere speelsters. Ik ben zeer tevreden, maar het vraagt tijd."

"Of er onrust was? Neen, want bij de rust had het 0-4 voor ons moeten zijn, maar in 20 moeilijke minuten voor ons scoorden zij 3 keer. Dat kan gebeuren", vertelde coach Johan Walem vandaag na de zege tegen Standard.

Vorige week verloor Anderlecht bij OH Leuven. Het was al de tweede nederlaag van het seizoen.

Is er dan te weinig versterking aangetrokken in de zomerperiode? "We hebben gedaan wat we moesten doen."

"Door omstandigheden konden we niet meer doen, maar daar ga ik niet dieper op in. We kennen de situatie."

"Onze groep is zeer goed bezig. Ik ken zelf nu ook bijna elke ploeg en dat vraagt tijd. Er zijn ook aanpassingen nodig bij mij."

"Het is een proces. Dat zeggen we altijd, maar zo is het echt wel. Het zal een paar maanden duren en dan zien we een andere ploeg. We moeten rustig blijven."