Anderlecht-vrouwen rechten de rug met ruime zege in topper tegen Standard

Het ene seizoen is het andere niet. Dat ondervonden ook de dames van landskampioen Anderlecht, die vorig weekend in Leuven al tegen hun tweede nederlaag in vijf wedstrijden aanliepen.

Met de komst van rivaal Standard kreeg Anderlecht de kans op eerherstel. Voor de aftrap volgde er eerst nog een mooi momentje voor spits Tessa Wullaert, die gehuldigd werd voor haar 100 caps voor de Red Flames.

De wedstrijd begon echter rampzalig voor de thuisploeg. Al na vijf minuten bracht Davinia Vanmechelen Standard op voorsprong na een vlotte combinatie en een strakke afwerking in de verre hoek.

Anderlecht bleef echter niet bij de pakken zitten. Rond het halfuur hing Amber Maximus de bordjes alweer in evenwicht met een rake kopbal. De thuisploeg nam daarna de bovenhand en maakte na de pauze het verschil.

Wullaert - wie anders - tikte op het uur eerst een voorzet netjes in de verre hoek. Daarna zorgde ze met haar tweede van de avond voor de zekere 3-1-voorsprong. In de extra tijd deed Noemie Gelders er nog eentje bij voor de landskampioen.

Door de ruime zege in de "Clasico" klimt Anderlecht over Standard naar plek drie in de stand. Het volgt op zes punten van ongeslagen leider Club Brugge en op één puntje van OHL, dat later vandaag nog tegen Zulte Waregem speelt.