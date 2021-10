Aangevallen Alpecin-renner was steenrijke beurshandelaar: "Ze verklaarden me gek"

De Brit Alexandar Richardson (Alpecin-Fenix) liep gisteren de schrik van zijn leven op toen hij tijdens een trainingsritje aangevallen werd door 4 vermomde mannen met een machetemes. Er is een speciaal verhaal verbonden aan Richardson, want tot 6 jaar geleden verdiende hij nog een fortuin op de beurs.

In de buurt van Londen werd Alpecin-renner Alexandar Richardson gisteren achtervolgd door 2 motoren waarop 4 mannen met bivakmutsen zaten. Toen ze een machete-mes tevoorschijn haalden, gaf Richardson zijn fiets af. Richardson is een geval apart in het wielerpeloton. Hij was aanvankelijk een steenrijke beurshandelaar, maar hij gaf zijn job plots op voor een wielerdroom. "Ik ben pas 6 jaar geleden beginnen te fietsen in mijn vrije tijd. Ik was toen al 26", vertelt Richardson. "Toen ik mijn eerste ritje maakte op een koersfiets, had ik meteen een fantastisch gevoel. Ik werd verliefd op de fiets." Richardson begon te trainen als een gek om op het niveau te komen van profrenners. "Ik reed 30 uur per week met mijn koersfiets, goed voor 45.000 kilometer op een jaar."

De mensen vonden het niet normaal dat ik mijn job in de beurs had opgezegd voor een droom op een fiets Alexandar Richardson

"De mensen vroegen zich af of ik wel nog alles op een rijtje had. Ze vonden het niet normaal dat ik mijn job had opgezegd voor een een koersfiets", zegt Richardson.

Richardson investeerde fors in het beste wielermateriaal en had al snel zijn eigen hoogtetent op zijn kamer geïnstalleerd.



Uiteindelijk slaagde hij in zijn missie. Een jaar nadat Richardson zijn eerste koersfiets had gekocht, kreeg hij in 2017 zijn eerste profcontract.

Richardson: "Van beurshandelaar tot profrenner in 12 maanden"'

