Voetbalspeelsters doen boekje open over seksueel misbruik, coach ontslagen

North Carolina Courage werd zowel in 2018 als 2019 kampioen in de NWSL, telkens met Paul Riley aan het roer. Maar wat voor de buitenwereld een succesperiode was, was voor minstens twee speelsters een nachtmerrie.

In The Athletic vertellen Sinead Farrelly en Meleana Shim over de seksuele intimidatie die ze meer dan tien jaar lang van hun coach hebben moeten verdragen.

Riley zelft ontkent alle aantijgingen en laat weten dat hij nooit seks heeft gehad met de speelsters. Hij geeft wel toe dat hij ze af en toe eens ontmoette op café en hen bij die gelegenheden trakteerde.

Bij North Carolina is de bekentenis van Farrelly en Shim genoeg om Riley per direct te ontslaan. De Amerikaanse voetbalfederatie noemt de verhalen "weerzinwekkend en onaanvaardbaar". De competitie in de NWSL wordt voor onbepaalde tijd stilgelegd.