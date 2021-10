Sanne Cant wil podiumplekken in het veld: "Anders komt einde carrière dichtbij"

"Ik kijk wel uit naar dit nieuwe seizoen. Ik ben blij dat we nu opnieuw met publiek crossen", deelt Sanne Cant. "Tijdens de eerste wedstrijden stoorde de afwezigheid van de toeschouwers me niet zo erg, maar gaandeweg begon ik de fans toch wel wat te missen."

"Ik heb in de wegkoersen ook een nieuwe Sanne ontdekt. Ik reed al 10 jaar dezelfde wegkoersen, maar met de wegploeg van het team ging er een soort van nieuwe wereld open. Ik werkte me ook wat meer toe naar de sprint, een goede eigenschap die ik bij mezelf ontdekte."

De Belgische kampioene in het veld reed voorjaarskoersen zoals de Ronde van Vlaanderen. "Ik vond dat op zich wel leuk", laat ze weten. "Zo kon ik ook eens proeven van het allerhoogste niveau in het vrouwenwielrennen."

"Strijden voor podium na twee slechte seizoenen"

Sanne Cant heeft een goede voorbereiding achter de rug. Trekt ze die lijn door in het veld? "Dat is moeilijk om zeggen. Ik weet dat ik twee heel slechte seizoenen achter de rug heb."

"Ik hoop dat dit nu allemaal voorbij is en dat ik weer kan meestrijden voor de podiumplaatsen", laat Cant in haar kaarten kijken. "Is dat niet het geval, dan is dat een ontgoocheling en zou het einde van mijn carrière wel dichtbij kunnen zijn."

"Het Belgisch kampioenschap blijft sowieso een ambitie. Het zou raar zijn mocht ik die trui eens niet meer dragen. We gaan alvast een heel apart seizoen krijgen, zeker nu het aantal wereldbekercrossen fiks is uitgebreid."