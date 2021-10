Delko rijdt Parijs-Roubaix in legendarisch "Mondriaan"-shirt van La Vie Claire

La Vie Claire was in de jaren 80 een opvallende verschijning in het peloton. Niet alleen door zijn flamboyante mecenas Bernard Tapie of kleppers als Bernard Hinault of Greg LeMond maar zeker ook door het opmerkelijke shirt.

Dat shirt was geïnspireerd op de schilderijen van Piet Mondriaan en combineerde de kleuren van voedingsketen La Vie Claire met het typische patroon van de Nederlandse grootmeester.

Die look laat Delko nu herleven, met dank aan Look, het fietsbedrijf bekend van de gelijknamige pedalen en een van de cosponsors van de ploeg.

Wie het hebbedingetje wil aanschaffen, zal snel moeten zijn, want slechts 50 exemplaren van het "Look 1985"-shirt worden te koop aangeboden.