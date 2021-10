De Ketelaere wel, Vanheusden niet: dit is de selectie van de Rode Duivels voor de Nations League

In die selectie is er logischerwijs plaats voor Charles De Ketelaere na zijn sterke prestaties met Club Brugge. Ook Dodi Lukebakio en Alexis Saelemaekers hebben de bondscoach overtuigd bij hun club en in de wedstrijden van de vorige interlandperiode.

De Rode Duivels kijken donderdag 7 oktober Frankrijk in de ogen in Turijn en de bondscoach heeft zijn selectie bekendgemaakt. Voor de Final 4 van de Nations League mocht Roberto Martinez 23 spelers selecteren.

"Zinho Vanheusden is niet fit genoeg voor een selectie"

Opvallend is dat de bondscoach slechts vier centrale verdedigers in zijn selectie opnam, terwijl er daar drie van aan de aftrap moeten verschijnen, in de 3-4-2-1 van Martinez.



"Het wordt inderdaad een uitdaging", gaf de bondscoach onomwonden toe. "In het voetbal heb je nu eenmaal niet vaak een perfecte situatie en daar moeten wij mee omgaan."

"Thomas Vermaelen mag vanwege de coronamaatregelen niet afreizen vanuit Japan en Zinho Vanheusden trainde de voorbije twee dagen niet mee bij zijn club."

"Momenteel is hij niet fit genoeg om in de selectie te zitten, maar we houden zijn situatie nauwkeurig in de gaten, voor in het geval dat er tijdens het weekend nog andere spelers zouden uitvallen."

"Toby daarentegen is fit. Hij is al twee dagen in België en werkt hier individueel. Daarnaast is er Jan nog. Zij hebben allebei zo veel ervaring en rond hen bouwen we in de verdediging. Ook wat Boyata betreft hebben we vertrouwen dat hij fit zal geraken, zijn situatie bekijken we maandag nog."