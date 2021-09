Van bespot naar bejubeld: hoe de perceptie rond Hans Vanaken helemaal keerde

Gelukkig zag de middenvelder er achteraf zelf de humor van in.

In de laatste poulematch tegen Finland kreeg hij die wel. Ook letterlijk één minuut. En dan nog dankzij een vrouwelijke veldbestormer die het spel stillegde.

Zo zorgeloos dat er - vooral op sociale media - aandacht geschonken kon worden aan fait-divers. Het feit dat Hans Vanaken nog niet één minuut had gespeeld, bijvoorbeeld.

Oh, wat lijkt het alweer ver weg.

Super September

Toen Vanaken in de interland tegen Estland een basisplek kreeg van Roberto Martinez klonk er eerst nog gemor, maar de Rode Duivel antwoordde met een doelpunt en een assist. Twee dagen later volgden opnieuw twee assists tegen Tsjechië.

Club is nu veel sterker dan 5 jaar geleden - dat komt ook Hans ten goede.

Papa Vital glundert op de terugweg uit Leipzig: "Ik ga niet ontkennen dat zijn niveau in de maand september bijzonder hoog was", vertelt de voormalige prof tijdens een tussenstop bij een tankstation in Dortmund.



"Maar we mogen niet vergeten dat Hans twee jaar op rij de Gouden Schoen heeft gewonnen. Dan heb je jezelf al bewezen op langere termijn. Alleen valt alles nu perfect samen. Zowel zijn persoonlijke prestaties als die van de ploeg. Kijk, 5 jaar geleden werd Club weggeblazen in de Champions League. Nu is de ploeg een pak sterker - dat komt ook Hans ten goede."