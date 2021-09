"Zege van Club in Leipzig is beste van een Belgische ploeg in Champions League"

De superlatieven worden niet gespaard na de overwinning van Club Brugge in Leipzig. Ook Eddy Snelders was onder de indruk. "Niemand had voorzien dat Club 4 op 6 zou halen en dan nog op zo'n manier", zegt hij. "Club zit nu in de situatie dat Europees overwinteren mogelijk is."

Eddy Snelders was er in Leipzig bij als cocommentator op Radio 1 en zag een indrukwekkend Club Brugge. "Club was sowieso sterk begonnen aan de match. Philippe Clement had een knappe tactiek uitgedokterd." "Iedereen had verwacht dat Leipzig Club bij de keel ging grijpen, maar niets was minder waar, het was omgekeerd. Club zette heel veel druk naar voren toe, op de helft van de tegenstander en Leipzig kon dat niet van zich afschudden." De 1-0 van Leipzig was een domper. "We dachten "Oei, nu moeten ze op verplaatsing in Leipzig gaan reageren" en dan hoop je dat het niet faliekant afloopt. Maar het was een prachtige eerste helft met heel veel druk, veel kansen gecreëerd. Leipzig kon zich niet losmaken uit de wurggreep van Club Brugge. Club heeft schitterend gespeeld."

Het niveau van de eerste helft 90 minuten aanhouden, dan spreek je over het niveau van Barcelona van 10 jaar geleden. Dat kan niet verwacht worden. Eddy Snelders

In de tweede helft was het meer overleven voor Club. "Het was knokken, maar het niveau van de eerste helft 90 minuten aanhouden, dan spreek je over het niveau van Barcelona van 10 jaar geleden. Dat kan niet verwacht worden." "De inspanning was heel groot, dus je wist dat er een terugval zou komen. Alleen in het verleden werd het resultaat vaak beïnvloed door die terugval en dat was nu niet het geval."

"Achteruit leunend op de eigen zestien bleef Club een goed geheel en ze hebben weinig kansen weggegeven. Alleen zelf uitbreken zat er niet meer in en dat was misschien spijtig. Maar goed, je hebt het professioneel uitgespeeld en geen individuele fouten meer gemaakt die vroeger fataal konden zijn."

Dit hadden we van een Belgische ploeg nog nooit gezien. Qua volwassenheid en maturiteit is dit toch het beste van een Belgische ploeg in de Champions League. Eddy Snelders

Is de prestatie van Club Brugge dinsdag het strafste wat een Belgische ploeg heeft gedaan in de Champions League? "Ja, die eerste 45 minuten waren daarvoor genoeg, ongeacht de tweede helft. Dat hadden we van een Belgische ploeg op verplaatsing, tegen toch de Duitse vicekampioen, nog nooit gezien."

"We hebben wel Belgische ploegen gezien in het verleden die zich weerbaar opstelde: Anderlecht onder Antheunis, het Gent onder Hein Vanhaezebrouck hebben een mooie campagne gedaan, maar dit is toch qua volwassenheid en maturiteit is dit toch het beste van een Belgische ploeg in de Champions League."

"Club zit nu in de situatie dat Europees overwinteren mogelijk is"

Met 4 op 6 komt Europees overwinteren dichterbij. "Het zit er inderdaad in", denkt Eddy Snelders. "Als je dit kunt doen tegen je rechtstreekse concurrent voor de derde plaats, want dat is Leipzig toch, die bovendien op 4 punten staat en je hebt nog een thuiswedstrijd tegen die ploeg." "Al zal die thuiswedstrijd niet zomaar gewonnen kunnen worden tegen Leipzig, dat is weer iets anders. Maar niemand had voorzien dat Club Brugge na 2 wedstrijden 4 punten zou hebben en dan nog op die manier."

"Dan denk ik: je hebt al een voorsprong, aan de 1e of 2e plaats denk je beter nog niet, want dat zijn in principe 2 ploegen die nooit haalbaar zijn. Derde worden in deze groep zou al een fantastische prestatie zijn."

Je mag niet te ver vooruit denken, dat is gevaarlijk in voetbal. Als je thuis niet verliest van City, dan kun je je ambities misschien iets verleggen. Eddy Snelders

"Voor eventueel meer gaan we snel wijzer worden in de volgende duels tegen Manchester City. Maar die derde plaats blijft altijd mogelijk. Club zit nu in de situatie dat overwinteren in de Champions League eventueel mogelijk is, maar je moet realistisch en bescheiden blijven."

"Je mag niet te ver vooruit denken, dat is gevaarlijk in voetbal. Je moet het wedstrijd per wedstrijd bekijken. Je hebt nu twee keer Manchester City, dat wordt niet makkelijk. Als je thuis niet verliest van City, dan kun je je ambities misschien iets verleggen."

"Maar in deze groep op dit moment kunnen zeggen dat je veel kans maakt om Europees te overwinteren, al is dat in de Europa League, dan heb je al een fantastische prestatie geleverd. Kan het meer? Zoveel te beter. Maar dit is al geweest, deze punten zijn al binnen en dan heb je het fantastisch gedaan. Daar kun je op verder bouwen."

"Leuk om dit als Belgische ploeg in de CL te ervaren"