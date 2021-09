Lionel Messi na eerste doelpunt: "Gelijkspel in Brugge enigszins goedgemaakt"

Na 672 (!) doelpunten in het shirt van Barcelona, maakte Lionel Messi gisteren zijn allereerste voor PSG. Een kwartier voor tijd rondde hij een een-tweecombinatie met Mbappé knap af tegen Manchester City in de Champions League (2-0).

"Ik ben erg blij met mijn doelpunt", reageert Messi voor de camera van Canal +. "Ik heb de jongste weken nog niet veel gespeeld. Het was nog maar mijn tweede thuismatch hier in Parijs."

"Het belangrijkste is dat we de winst op zak hebben gestoken tegen een grote tegenstander. Op die manier hebben we het gelijkspel in Brugge (1-1) toch enigszins goedgemaakt", vindt hij.

Nu wordt het zaak voor Messi om voorin (weer) zijn draai te vinden met Neymar en Mbappé. "Hoe vaker we samenspelen, hoe beter het zal draaien", denkt de Argentijn. "We spelen nog maar net samen, ik ben er zeker van dat we nog progressie zullen maken."