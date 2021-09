Lionel Messi scoort eerste keer voor PSG in clash tegen Manchester City

PSG houdt voor de rust stand na vroege treffer Gueye

Hoewel Manchester City in een bomvol Parc des Princes meteen het initiatief nam, was het toch de thuisploeg die vroeg op voorsprong kwam. Na een fausse queue van Neymar belandde een voorzet van Mbappé bij Gueye. De Senegalees bleef koel en nagelde de 1-0 heerlijk via de kruising binnen.



Manchester City moest zijn greep lossen en kreeg steeds meer problemen met het risicovol uitvoetballen van PSG. De Parijzenaars namen het balbezit over, maar op het halfuur leek de gelijkmaker dan toch een feit.



Na een sublieme voorzet van De Bruyne pakte Donnarumma eerst nog uit met een fantastische parade op Sterling. De bal viel vervolgens pardoes voor de voet van Bernardo Silva, maar de Portugees jaste de 1-1 nog onbegrijpelijk tegen de lat.



De bezoekers namen de wedstrijd opnieuw helemaal in handen, maar zowel De Bruyne als Ruben Dias geraakten niet voorbij een sterke Donnarumma. City trok met een achterstand de rust in. Al mocht het vooral blij zijn dat De Bruyne

gespaard bleef van rood na een stevige tackle op het been van Gueye.