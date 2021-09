Club Brugge straalt na CL-zege: "Fenomenaal en heel België mag trots zijn"

Hans Vanaken drukte niet alleen met zijn doelpunt een grote stempel op het spel van Club Brugge. "Hier staat een trotse aanvoerder", zegt hij met de trofee voor Man van de Match in zijn handen.

"In de eerste helft was onze pressing top. Na de 1-0 hebben we goed gereageerd. We konden veel ballen recupereren en profiteren van de ruimte in hun rug. We hadden hen goed geanalyseerd en wisten dat we daarvan konden profiteren, omdat hun spelers achteraan wat minder snel zijn."

"We hebben dan ook nog kwaliteitsspelers die het verschil kunnen maken, al hadden we in de eerste helft nog meer kunnen scoren. Na de rust hebben we de drie punten verdedigd, maar dat hebben we als één team gedaan."