Arnar Vidarsson: "De hattrick van Onuachu was de lelijkste aller tijden"

In Extra Time werd maandagavond traditioneel nagekaart over het voorbije voetbalweekend. Aan de tafel bij Frank Raes ging het onder meer over Paul Onuachu, Arsenal en Joshua Zirkzee.

De lelijkste hattrick aller tijden

Arnar Vidarsson zag in Genk de "lelijkste hattrick aller tijden", getekend Paul Onuachu. "Ik bedoel dat eigenlijk heel positief, want je moet dat ook kunnen afdwingen en dat doet hij ook", zegt de IJslandse Belg.



"Ik vind het ook heel knap dat hij bij Genk gebleven is en dat Genk hem heeft kunnen houden. Ik ben een enorme fan van hem. Het is een echte goalgetter, alleen zijn eerste controles zouden soms nog wat beter mogen."



Filip Joos: "Blijkbaar had er niemand echt voldoende interesse in hem. Dat begrijp ik niet. Voor een ploeg als pakweg Brighton of Crystal Palace kan hij van goudwaarde zijn."

"Sambi Lokonga is al geliefd bij Arsenal"

Een opsteker was er afgelopen weekend voor Arsenal, dat Tottenham een 3-1-nederlaag aansmeerde in de Londense derby. "Ze hadden tot nog toe 2 keer gescoord in 5 wedstrijden. Nu maakten ze er 3 in één helft", zegt Filip Joos, die commentaar gaf bij de match.



"Er zit wel voetbal in. Ik heb ook wel het gevoel dat Arteta een goeie trainer is, alleen werkt het niet altijd met die jonge jongens. Maar de fans staan er echt nog wel achter. Ook voor de match werd Arteta hartstochtelijk toegejuicht." Albert Sambi Lokonga zat wel op de bank. "Ze hebben nu Partey, Xhaka en Odegaard. Het wordt moeilijk voor hem, al vind ik hem eigenlijk een betere voetballer dan Xhaka. Alleen stáát die er wel. Maar Lokonga komt er wel. Je voelt ook wanneer hij opkomt dat hij al geliefd is. Ze houden van die stijl."

"Zirkzee doet me denken aan Ruud Gullit"

Anderlecht-spits Joshua Zirkzee speelde afgelopen weekend een sterke partij tegen Oostende. Arnar Vidarsson is onder de indruk van de jonge Nederlander.



"Ik vond hem ongelooflijk sterk", zegt Vidarsson. "Hij heeft snelle voetjes. Zijn technisch vermogen is fantastisch. Ik ben een fan. Hij doet me een beetje denken aan Ruud Gullit, een jeugdidool van mij."



Filip Joos pikt in: "Eens hij de bal heeft, is er ineens rust. Dat is een kenmerk van toppers."