Italië wint Motorcross der Naties, medaille ontglipt België in dramatische slotreeks

België had sinds 2013 de Motorcross der Naties niet meer gewonnen, maar de grote namen, zoals Jago Geerts en Jeremy Van Horebeek, pasten voor een tripje naar Italië.

Zo was het aan de jonge Liam Everts en Cyril Genot, aangevuld met Brent Van doninck, om de Belgen te vertegenwoordigen. Dat ging in de eerste twee reeksen verrassend goed. Genot (6e) en Van doninck (4e) eindigden in de subtop, terwijl Everts (die nog maar onlangs debuteerde in de MX2-klasse) met een 13e en 17e plaats twee knappe resultaten neerzette.



De Belgen gingen op de tweede plaats de laatste manche in, op amper een puntje van gastland Italië. Maar na twee vroege valpartijen voor Genot en Van doninck was alle hoop op een medaille verloren.

Nederland deed met een 1e (Herlings) en 3e (Coldenhoff) plaats nog een verwoede poging om zijn titel te verlengen, maar Italië hield het hoofd koel. Antonio Cairoli zat na zijn 21e plaats in de eerste reeks nog in zak en as, maar met een 2e plaats in de slotreeks had hij toch een beslissend aandeel in de titel.

Voor Cairoli, die al negen keer wereldkampioen was, is het 3 dagen na zijn 36e verjaardag zijn allereerste triomf in de Motorcross der Naties. Italië won nog maar 2 keer eerder, in 1999 en 2002.