UCI heeft nieuw toestel om motortjes op te sporen: heel licht en 45.000 euro

Er is toch wel sprake van een kleine revolutie. Vanaf nu kan die controle met een draagbaar toestel dat werkt met röntgenstralen. Tot vandaag is voor de controle een aanhangwagen nodig, die verving het systeem van de bekende tablets uit de pionierstijd van die mechanische controles.

"Die aanhangwagen is heel groot en heel zwaar. Het is omslachtig om ermee rond te rijden", legt ex-renner Michael Rogers, tegenwoordig UCI-directeur Vernieuwing, uit. "We konden er ook niet mee buiten Europa reizen."



"Nu hebben we eindelijk een draagbaar toestel, dat heel licht is en over de hele wereld kan vervoerd worden. We behalen er heel goede resultaten mee."

UCI-voorzitter David Lappartient is niet zozeer bevreesd voor technische fraude: "Maar we willen vooral vermijden dat er technologische fraude is. Daarvoor is 1 ding fundamenteel: controles uitvoeren. Die kunnen we nu alvast zowel bij start als aankomst uitvoeren."

De UCI wil de controles opvoeren. Het nieuwe toestel kost wel 45.000 euro per stuk, de UCI heeft er 2 gekocht. De wielerbond ijvert ervoor dat ook de nationale bonden investeren in een toestel.



"Nu controleren we enkel bij de grote ronden, de grote klassiekers en de wereldkampioenschappen. Maar er zijn natuurlijk heel wat meer koersen in verschillende categorieën. We willen meer aanwezig zijn, want controles zijn nodig omdat de technologie altijd maar kleiner en fijner wordt."