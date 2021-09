José De Cauwer schat de kansen van Thibau Nys in: "WK is andere koers, maar hij heeft geweldig wapen"

Begint 2021 droomde Thibau Nys van een wereldtitel in eigen land.

Op het WK veldrijden in Oostende, weet u wel.



De ontgoocheling was dan ook enorm toen hij niet in de definitieve selectie opgenomen werd.



Maar in het leven kunnen de dingen soms raar lopen. 8 maanden later krijgt Nys zowaar alsnog een kans op een regenboogtrui voor eigen volk. Tijdens het WK op de weg voor beloften in Leuven.



Het jonge talent dwong de voorbije maanden zijn plek af met enkele knappe prestaties in koersen met een bescheiden deelnemersveld. Maar dan volgde plots een zege die de hele wielerwereld zag: op het EK in Trento.

"Ik heb hem toen echt gevolgd met argusogen", vertelt analist José De Cauwer. "Zijn stijl in mij proberen op te nemen: met welke helm hij reed, met welke fiets, om niet mis te zijn tussen de Belgen. Toen Ayuso of Vandenabeele reed, dacht ik: ai, hij gaat breken. In de laatste ronde kwam hij op een of andere manier nog net aanhaken."

"In de sprint liet hij zich wel nog een beetje wegzetten, wat ik niet verwacht had. Maar hij vond dan toch nog de juiste lijn om tussen die mannen te schaatsen en won hij met de vingers in de neus."