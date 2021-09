Amerikaanse olympiërs moeten gevaccineerd zijn voor deelname Winterspelen

Het Amerikaanse olympische en paralympische comité wil dat tegen 1 december alle atleten een vaccin hebben gekregen. Voor de trainers en werknemers ligt de deadline een maand vroeger, op 1 november. Er kunnen wel uitzonderingen worden toegestaan om medische of religieuze redenen.



Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) legt geen vaccinverplichting op voor deelname aan de Spelen in Peking, die op 4 februari 2022 beginnen. Vooral in armere landen heeft niet iedereen immers toegang tot een vaccin.



De VS verwacht met zo'n 240 sporters af te reizen naar de Chinese hoofdstad. Dat is minder dan de helft van de zowat 600 atleten die afgelopen zomer in actie kwamen op de Spelen in Tokio.



Volgens het Amerikaans olympisch comité is vandaag al 83 procent van de delegatie voor Peking gevaccineerd. Het IOC hoopt dat onder alle olympische deelnemers 85 procent een vaccin zal hebben gekregen.