Sven Nys over WK beloften: "Aankomst moet Thibau beter liggen dan op EK"

"Martin is onvoorzichtig, dan maak je moeilijk vrienden"

"Ik wou nog op mijn beste niveau lopen op de Spelen, maar ik heb topsport gedaan zolang ik het wou doen. Op een bepaald moment ging de knop om en was het tijd om te stoppen. Dat is ook mooi.”

“Maar ik gun het hem wel volledig. Hij heeft een heel mooie carrière gehad. Hij heeft op meerdere gebieden resultaten neergezet. Ik was er zelf bij toen hij een spectaculaire overwinning boekte in de Tour van 2014. Hij reed toen van start tot finish quasi alleen tijdens een rit in de Vogezen. Dat was één van de strafste dingen die ik ooit gezien heb.”

“Het wringt toch een klein beetje. Hij valt veel, omdat hij onvoorzichtig is in het peloton. Er is natuurlijk altijd een dosis pech, maar hij zocht het toch vaak zelf op. Dan is het moeilijk om vrienden te maken in het peloton.”

Goud pakken in de gemengde ploegentijdrit op zijn laatste WK, veel mooier had Tony Martin zijn afscheid aan de wielersport niet kunnen dromen. De gunfactor lijkt in het peloton ook groot voor de Duitser, al plaatst Jens Keukeleire daar een kleine kanttekening bij.

"Het podium was sowieso te hoog gegrepen voor de Belgen"

“Je mag het niet zo bekijken, je doet dit als team. Bij de vrouwen liep het ook wat fout bij het schakelen, dus dat kan natuurlijk een rol spelen. Het podium was sowieso te hoog gegrepen. Ze hebben er net niet uitgehaald wat eruit te halen viel, maar het is een leerproces.”

De Belgische ploeg hoopte stiekem op een medaille in de Mixed Relay, maar moest vrede nemen met de 7e plaats. Volgens Sven Nys zat er meer in. “Er zijn toch een aantal akkefietjes geweest onderweg. Je zag ook wel wat frustratie. Als je iets meer op elkaar bent ingespeeld en iedereen in de flow kan blijven, dan haal je natuurlijk een beter eindresultaat.”

De Mixed Relay wekte als relatief nieuwe discipline op dit WK veel belangstelling op. Voor ex-atlete Berings klinkt het bekend in de oren. “In de atletiek zijn ze ook op zoek naar vernieuwing en manieren om de sport attractiever te maken. In het begin leek die mixed relay een beetje te veel van het goede naast de andere aflossingen, maar eigenlijk spreekt het enorm aan." "Ik vind het zelfs beter dan de gewone aflossingen. Je krijgt een mooie wedstrijd op hoog niveau en het is leuk voor het publiek. Als sporter ben je zo vaak individueel bezig. Zo’n aflossing doe je samen met anderen en dat schept een heel andere sfeer en dat is ook een meerwaarde. De individuele medailles gaan altijd hoger staan, maar het is een mooie aanvulling." Ook voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen is de gemengde ploegentijdrit volgens Berings een goede zaak. “In de atletiek is er een gelijkheid qua aandacht, beleving en sponsoring tussen mannen en vrouwen. In sporten zoals wielrennen en voetbal is er nog een enorm contrast. Deze wedstrijd biedt een mooi kader om de vrouwen meer in beeld te brengen."

"Geen probleem als Thibau in dienst moet rijden"

Met Sven Nys aan tafel moest natuurlijk ook Thibau Nys aan bod komen. Heeft hij zichzelf en papa Sven verrast met zijn Europese titel in Trento? "Uiteraard. Vooral omdat ik niet kon inschatten wat hij in dat peloton kon doen. Het was ook de eerste keer dat hij internationaal op dat niveau gepresteerd heeft."

"Ik heb hem afgelopen zomer bezig gezien zowel bij de profs en als bij de amateurs en dat ging allemaal heel vlot. Maar dat is natuurlijk nog een ander niveau. Ik was vooral verrast over de klim op het EK en minder over zijn spurt, want die zie ik dagelijks. Maar hij klom mee met de betere renners en dat had ik helemaal niet zien aankomen. Dat biedt natuurlijk nog meer perspectieven."

Het smaakt ook naar meer, vrijdag krijgt Thibau Nys een nieuwe kans om te schitteren in de WK-wegrit bij de beloften. "De aankomst ligt hem in principe beter dan op het EK. Het is een aankomst net na een klim. Met zijn gewicht en zijn vermogen moet dat haalbaar zijn, maar je moet daar ook geraken. Het is een andere koers, er wordt anders gereden."

Florian Vermeersch, die op dit WK al brons pakte in het tijdrijden, is wellicht de kopman bij de beloften, met Thibau Nys als extra troef. Maar vader Nys verwacht ook veel van Arnaud De Lie. “Hij is heel sterk en heel snel. Ik denk dat hij zelfs bijna even snel is als Thibau, ook al is hij een ander type."

"We mogen de Belgische ploeg heel hoog inschatten. Het zou dus zomaar kunnen dat Thibau in dienst moet rijden van iemand anders en dat is ook helemaal geen probleem. Hij is de jongste, hij moet nog ervaring opdoen in dat soort koersen. "