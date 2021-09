RETRO VIDEO: Het WK wielrennen in België leverde in verleden heel wat drama op

Yvoir 1975: Belgische topfavorieten tegen de rest

In 1975 nemen we u mee naar Yvoir, "een klein idyllisch dorpje in de buurt van Namen", volgens Karl Vannieuwkerke.

De Belgen zitten in een favorietenrol met onder meer Eddy Merckx en Roger De Vlaeminck. Die laatste verkeerde in bloedvorm. "Er was heel wat concurrentie die de Belgen een loef wouden afsteken", meent Vannieuwkerke.

Die concurrentie kwam niet alleen uit Nederland, in de vorm van Hennie Kuiper, maar ook van binnen de Belgische ploeg. Zo reed Lucien Van Impe niet voluit, na een flauw mopje van De Vlaeminck over zijn gestalte: "We zijn niet met zijn elven, maar met 10,5."

Kostte dat hem de titel? U komt het te weten in onderstaande video.