Jasper Stuyven: "Wout mag niet in een situatie komen zoals in Tokio"

De WK-koorts neemt ook bij Jasper Stuyven stilaan toe, maar toch maakte hij gisteravond nog even tijd vrij om samen met zijn vriendin Elke Bleyaert aan te schuiven in Vive le Vélo. Over zijn rol zondag op het WK in zijn Leuven is hij duidelijk: "Wout is de absolute kopman".

"Ik ben niet nerveuzer dan anders"

Een WK in je eigen stad mogen rijden, je zou van minder nerveus worden. Maar Jasper Stuyven heeft de zenuwen prima onder controle. "Ik ben niet nerveuzer dan anders. Ik heb mezelf voorgenomen om niet in die val te lopen. Ik wist dat het extra stress zou kunnen veroorzaken en heb het zo aangepakt dat het nu niet het geval is.” Qua parcourskennis heeft Stuyven in zijn Leuven alvast een streepje voor op de concurrentie. “Het zou heel straf zijn als er een renner is die het parcours beter kent dan ik. Zelfs wie nu nog heel veel verkenningen doet, zal het niet zo kennen als ik. Samen met de goede vorm geeft dat wel rust.” Stuyven heeft met zijn overwinning in Milaan-Sanremo dit jaar ook al een grote vis te pakken. Wordt hij daardoor anders bekeken in het peloton? “Ik heb niet dat gevoel. Ik heb vooral het gevoel dat veel collega’s mij die zege gunden, omdat ik er in veel finales bij was de voorbije jaren."



De magische dag van Jasper Stuyven in Milaan-Sanremo

"Het is aan Wout om te kiezen of hij een sprint wil"

Welke rol Stuyven zondag kan spelen voor de Belgische ploeg is nog afwachten. “Het is heel duidelijk dat Wout (van Aert, red.) onze absolute kopman is en dat we met hem de koers gaan proberen te winnen. Ik vind het vooral tof om te zien dat de hele Belgische ploeg de voorbije weken heeft laten zien dat iedereen er klaar voor is. Dat zal onze sterkte zijn." "Wat dan mijn specifieke rol wordt en hoe ik die perfect moet uitvoeren, zal de komende dagen nog duidelijk worden. Er zijn zoveel koerssituaties op dat parcours en daardoor is het moeilijk om voor mij één rol uit te tekenen." "We moeten er vooral voor zorgen dat Wout niet op alles moet reageren. Hij mag niet in een situatie komen zoals in Tokio. Hij moet een situatie krijgen zoals in Gent-Wevelgem, waar hij Nathan (Van Hooydonck, red.) had."

Wout mag niet in een situatie komen zoals in Tokio. Had hij daar nog één man bij zich gehad, dan was hij wellicht olympisch kampioen

"Daar kan voor mij een belangrijke rol weggelegd zijn. Als Wout nog één man bij zich gehad had in Tokio, dan was hij nu wellicht olympisch kampioen.”



Stuyven kreeg aan tafel bij Karl Vannieuwkerke een mogelijk wedstrijdscenario voorgeschoteld. Stel dat er op 10 kilometer van de finish een groepje is met Van Aert, Colbrelli, Alaphilippe, Van der Poel en Stuyven. Wat doet Stuyven dan?



“Ik zal dan luisteren naar Wout. Het is aan Wout om te kiezen of hij een sprint wil of het op een andere manier wil doen. Dat is ook zijn sterkte, hij kan op zoveel manieren de koers winnen."

"Mijn wereldtitel is een blijvende herinnering"

Stuyven weet hoe bijzonder het is om een jaar lang in de regenboogtrui rond te mogen rijden. In 2009 werd hij wereldkampioen bij de junioren. In die periode werden de WK-wedstrijden van de junioren nog niet gefilmd en dus bestaan er geen beelden van de wereldtitel van Stuyven. "Nu maakt het mij niet zoveel uit, toen vond ik het wel jammer dat wij op een ander moment reden dan de profrenners. Dat was toen in augustus. Maar die dag zit nog levendig in mijn hoofd, zeker die laatste ronde en de momenten daarna. Dat is voor mij een hele leuke, blijvende herinnering." Zijn vrienden pasten er in elk geval een mouw aan en organiseerden zelf een wedstrijd voor Stuyven, de Regenboogkoers. Sporza was er toen ook bij, bekijk de beelden hieronder.

Nooit vertoonde beelden: de "Regenboogkoers" van Jasper Stuyven