Gezien in het Scheldepeloton: "Wouter Weylandt heeft mijn leven gered"

In 2009 heeft de harde werker Kurt Hovelijnck net een plaatsje bij zijn droomploeg Quick-Step afgedwongen wanneer het misloopt. Op trainingstocht met zijn ploegmaat Wouter Weylandt gaat hij over de kop.

"Ik had afgesproken met Wouter Weylandt op de dag voor Nokere Koerse", vertelt Hovelijnck in aflevering 4 van Het Scheldepeloton.



"In een van de sprinten, haalden we 55 kilometer per uur. Door een blokkage van mijn achterwiel ben ik over mijn stuur gevlogen, recht op mijn gezicht, zonder helm."



Wouter Weylandt aarzelde niet alarmeerde de hulpdiensten. "Ik wist meteen dat het ernstig was. Kurt ademde nog, maar er kwam bloed uit zijn oren", vertelde hij achteraf.



"Ik heb meteen om een mugteam gevraagd. Dat wilden ze eerst niet, maar ik ben blijven aandringen."



Dankzij de vastberadenheid van Wouter Weylandt heeft Kurt Hovelijnck zijn zware val overleefd. "Ik heb mijn leven te danken aan Wouter Weylandt", beseft hij. "Anders had ik hier nu niet gezeten."



Sinds de zware val van Hovelijnck is de fietshelm ook ingeburgerd tijdens trainingen.