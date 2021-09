Alec Segaert: "Ik ben minstens even tevreden als na mijn Europese titel"

"Ik ben ongelofelijk tevreden met deze bronzen medaille voor eigen volk", straalde Alec Segaert bij Karl Vannieuwkerke.

"Ik kende de winnaar wel, maar ik had nog geen rechtstreeks duel tegen hem uitgevochten bij de junioren. Ik gun het hem."

"Het was een tijdrit op cadans en dat is mentaal heel zwaar op die lange rechte stukken. Ik heb afgezien, maar het publiek stuwde me vooruit in Brugge."

"Zonder dit publiek had ik die halve seconde (het verschil tussen de 3e en 4e plaats) er niet kunnen uitpersen."

"Ik ben minstens even tevreden als na mijn Europese titel. Het vertrouwen was groot, maar door de extra tegenstanders (de Denen en de Britten waren er niet bij in Italië) wist ik niet waar ik zou staan. Maar deze medaille is een prachtig resultaat."

Straks wordt Alec Segaert belofte bij Lotto-Soudal en vat hij zijn studies burgerlijk ingenieur aan. "Dat wordt niet gemakkelijk, maar ik heb zin in die combinatie."