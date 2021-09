Schotland wint World Cup of Darts: tranen bij Henderson en Wright

De World Cup of Darts wordt met landenduo's gespeeld. Ex-wereldkampioen Wright, die eind juli nog op fenomenale wijze het World Matchplay won in de finale tegen Dimitri Van Den Bergh, en Henderson versloegen in de finale de Oostenrijkers Mensur Suljovic en Rowby-John Rodriguez met 3-1.

Wright (PDC-2) en Henderson (PDC-46) stalen de zege niet: ze wipten in de kwartfinale de Nederlanders Michael van Gerwen (PDC-3) en Dirk van Duijvenbode (PDC-21) en in de halve finale ook de Welshe titelverdedigers Gerwyn Price (PDC-1) en Jonny Clayton (PDC-13), telkens met 2-1.

Suljovic (PDC-27) en Rodriguez (PDC-90) pakten na de Belgen Dimitri Van den Bergh (PDC-5) en Kim Huybrechts (PDC-36) ook de scalp van de Noord-Ieren Daryl Gurney (PDC-15) en Brendan Dolan (PDC-28) met 2-1 en die van de Engelsen James Wade (PDC-4) en Dave Chisnall (PDC-7) met 2-0.



In de finale zette Suljovic Oostenrijk eerst op voorsprong met 4-1-winst tegen Henderson. Wright trok dat recht met een 4-1-zege tegen Rodriguez, waarna de Schotten met 4-3 de dubbelpartij wonnen en Wright het beslissende punt pakte door Suljovic met 4-2 te verslaan.

Voor Schotland is het de tweede World Cup of Darts, in 2019 won Wright aan de zijde van Gary Anderson (PDC-6). Henderson was deze week zijn partner, voor hem is het zijn eerste titel in zijn carrière. In tranen kwam hij het podium op, waarmee hij ook Wright aanstak.

"Dit is de meest trotse dag uit mijn carrière, dit is het complete hoogtepunt", gooide Henderson de wereld in. "Ik wil iedereen bedanken die aan mijn zijde heeft gestaan vanaf het begin... Dit betekent alles voor mij. Ik ben er kapot van."