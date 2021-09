Oostenrijk stuurt Belgisch dartsduo snel naar huis op de World Cup

De namiddagsessie van de 1/8e finales op het WK in Duitsland is dus meteen het laatste hoofdstuk van Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts geworden.



Oostenrijk leek een haalbare kaart, maar na de 1-4-nederlaag van Huybrechts lag de druk op de schouders van Van den Bergh. Na zijn 2-4-verlies was het WK al in de tweede ronde afgelopen.