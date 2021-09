Messi en Neymar ontbreken dit weekend bij PSG: samen in de basis tegen Club?

De voorbije dagen waren Messi en Neymar nog actief voor respectievelijk Argentinië en Brazilië in de WK-kwalificaties. De PSG-sterren zullen dan ook niet klaar zijn om meteen weer te spelen tegen Clermont Foot.





Naast Messi, Paredes en Di Maria (Argentinië) en Neymar (Brazilië) ontbreken ook Verratti en Sergio Ramos. Kimpembe, Icardi en Mbappé zijn dan weer twijfelachtig.

Kylian Mbappé liep met de Franse nationale ploeg een kuitblessure op in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina, het is nog afwachten of hij tegen Clermont Foot in de basis kan beginnen. "Hij heeft getraind en het ziet er goed uit, maar we moeten bekijken of een reactie is", vertelde Pochettino op de persconferentie.

Het is wel de verwachting dat buiten Verratti en Sergio Ramos alle andere sterkhouders fit zullen raken voor de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge.

Als Messi start tegen Club Brugge dan is het meteen ook zijn basisdebuut voor de Franse grootmacht. De laatste keer dat hij als ploeggenoot van Neymar op het veld stond is geleden van mei 2017 in de gewonnen Copa del Rey-finale tegen Alavés (3-1).