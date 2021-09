De honger van Van Aert raakt niet gestild: "Hopelijk kunnen we nog iets proberen"

"Eindzege is zeker nog mogelijk"

In de finale van de lastige zesde rit richting Gateshead gooide Van Aert zelf de knuppel in het hoenderhok. De Belgische kampioen raakte niet alleen weg, maar kreeg wel nog wat mooi volk mee. In de sprint maakte hij het vervolgens "gemakkelijk" af.

"Op het einde van de rit kregen we een mooie kans om iets te proberen", zei Van Aert na zijn derde ritzege.

"Die steile klim was ideaal om wat concurrenten te verrassen, maar alle favorieten bleven bij mekaar in de eerste groep. Vanaf dan was het duidelijk dat er gesprint zou worden want Ineos en Movistar hielden alles bij mekaar."

Van Aert klopte Hayter en Alaphilippe, twee WK-concurrenten, met sprekend gemak. Met de strijd om de regenboogtrui is hij naar eigen zeggen nog niet bezig. "Het is mooi dat ik die jongens klop, maar ik focus me nu nog op deze race en de kansen die we nog krijgen."

"De Tour of Britain is een goeie voorbereiding op het WK, maar op dit moment ben ik met mijn hoofd nog bij deze wedstrijd", zegt Van Aert, die nog aan de eindzege denkt. "Het is nog mogelijk, zeker met de bonificatieseconden. Hopelijk kunnen we nog iets proberen."