FIFA-baas Infantino: "Er zijn te veel nutteloze voetbalwedstrijden"

De overvolle kalender is al jaren een doorn in het oog van voetballers en hun clubs/werkgevers. De nationale kalenders staan onder druk, om over de competities op continentaal en landen-niveau nog maar te zwijgen.

"Te veel nutteloze matchen"

Maar ook de kwaliteit vaart er niet altijd even goed bij. Om die kwaliteit is het Gianni Infantino naar eigen zeggen te doen. De voorzitter van de wereldvoetbalbond FIFA broedt op een nieuwe hervorming van het internationale voetbal.



"De huidige kalender leert ons dat we een aantal grenzen bereikt hebben. Spelen met de club, reizen, terugkeren, vertrekken naar de nationale ploeg, weer reizen, terug naar de clubs... Dikwijls ook met spelers die naar andere continenten moeten in andere tijdzones... Dit is niet gezond voor de spelers en het is ook niet goed voor de competities."

"We moeten naar een systeem dat simpel is en duidelijk definieert wanneer er clubvoetbal is en wanneer er landenvoetbal is."



Infantino wil niet noodzakelijk minder wedstrijden, wel betere wedstrijden. Zo laat de voorzitter van de FIFA onderzoeken of een WK voetbal om de 2 jaar (in plaats van nu om de 4 jaar) haalbaar is.

"Momenteel zijn er te veel nutteloze matchen. We bestuderen de kalender, consulteren kenners en praten uiteraard met de mensen uit het vak, zoals spelers, trainers en fans. Tegen 2024 hebben we een nieuwe wedstrijdkalender nodig. Daarom moeten we tegen het einde van dit jaar een aantal knopen doorhakken."

Ter info: Infantino is de man die erin geslaagd is het aantal deelnemers aan het WK 2026, in de VS, Canada en Mexico, op te trekken van 32 naar 48. Volgens hem is dat "in het belang van het voetbal".

Of daar misschien niet wat veel nutteloze wedstrijden bij zijn, is een vraag die hem al een aantal keer gesteld is.