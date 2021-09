Van Gaal heeft keeper op het oog: "Dan weet ie al dat we komen kijken"

In de 6-1-overwinning tegen Turkije stond Justin Bijlow tussen de palen bij Nederland, maar bondscoach Louis van Gaal houdt altijd zijn ogen open.



Op de persconferentie verklapte hij in zijn typerende stijl dat ook de doelman van Freiburg, de nummer 4 in de Bundesliga, op zijn lijstje staat.



"Er is nog een keeper in Duitsland, die speelt bij Freiburg. Had ik nog nooit van gehoord, maar die schijnt heel goed te keepen. Daar gaan we ook naartoe. Flekken heet hij. Dan weet ie al dat we komen kijken", aldus Van Gaal.