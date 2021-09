NBA 2K22 stelt veranderingen voor: "We worden de meest realistische sportgame"

De herfst komt in zicht, dat wil zeggen dat het weer tijd is voor een nieuwe editie van basketbalgame NBA 2K. Gameontwikkelaar 2K lichtte alvast een tipje van de sluier op en als we hen mogen geloven wordt NBA 2K22 de meest realistische basketbalsimulator ooit.

“Dit jaar hebben we nauw samengewerkt met de basket- en gamecommunity", vertelt Mike Wang, gameplay-directeur bij 2K. “We gebruikten directe feedback om enkele grote veranderingen aan te brengen. Aan de hand van deze verbeteringen willen we een van de meest authentieke sportervaringen leveren die er zijn.”

Nadruk op individuele talenten

Samen met een korte trailer onthulde 2K een diepgaande blik op de updates voor NBA 2K22. Zo wordt onder meer een snellere gameplay beloofd, met strakkere en meer responsieve bewegingen. Aanvallen en verdedigen zal meer op vaardigheden (zowel die van de virtuele atleet als van de speler) worden gebaseerd.



De nieuwe shotmeter houdt ook rekening met de talenten van je virtuele basketballer. De meter breidt zich dynamisch uit wanneer je een kwalitatief goed schot neemt met een goede schutter, maar krimpt dan weer bij veel tegenstand of vermoeidheid.



Daarbovenop legt NBA 2K22 meer nadruk op Shot IQ, wat betekent dat de teams die toewerken naar open kansen en slimme schoten meer succes hebben dan teams die slechte schoten forceren. Op deze manier worden spelers gedwongen op een meer tactische manier te spelen en werkt het in je voordeel om je favoriete team beter te leren kennen.



Verder krijgen de NBA-atleten elk hun eigen gevoel en ritme tijdens het passen en krijg je, als speler, meer controle bij het navigeren over het veld. Er wordt een groot arsenaal aan nieuwe bewegingen toegevoegd, zodat elke atleet een unieke ervaring biedt.

Een op maat gemaakte carrière

Net als elk jaar kan je in NBA 2K22 je eigen basketbalspeler samenstellen, met wie je een virtuele basketbalcarrière doorloopt. Je kiest, zoals gewoonlijk, het uiterlijk en de vaardigheden van je atleet, maar dit jaar gaat NBA 2K een stapje verder.



Ziet jouw ideale dunk eruit als een mix tussen Michael Jordan en Vince Carter? Dankzij de nieuwe Dunk Style Creator kan je voor het eerst ook je dunkrepertoire volledig aanpassen.



Ook voor de WNBA-fans is er goed nieuws: The W, de carrièremodus waarin je je eigen WNBA-speelster creëert, wordt uitgebreid. The W werd vorig jaar geïntroduceerd met een beperkt aanbod. Nu krijgen spelers meer opties rond de speelstijl van hun basketbalspeelster en ze kunnen online teams vormen met hun vrienden.

Kevin Durant.

Professionele verslaggevers

Elk team van de NBA heeft een eigen officiële verslaggever in de arena. In NBA 2K22 komen ze allemaal aan bod om jouw wedstrijden te becommentariëren. Stemmen als Matt Cord van de Philadelphia 76ers en Mike Walczewski van de New York Knicks zijn vastberaden om van elke wedstrijd een unieke en realistische ervaring te maken.



NBA 2K22 komt uit op 10 september op PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch en PC.