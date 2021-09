Marlen Reusser pakt eerste leiderstrui in Ceratizit Challenge na vroege aanval

In de eerste rit over 118 kilometer, tussen Estacion de Montana de Manzaneda en A Rua, lag het zwaartepunt halfweg met een beklimming van eerste categorie. Zes rensters zagen daar hun kans schoon, onder wie Marlen Reusser.

Ondanks het harde werk van Movistar en SD Worx in de achtervolging hielden Reusser en haar kompanen goed stand. In de dalende finale van de openingsrit liet de Zwitserse kampioene de drie overgebleven vluchters zelfs in de steek.

Met een voorsprong van 22 seconden op de Amerikaanse Corryn Rivera kwam ze juichend over de streep, goed voor de zege en de eerste leiderstrui. De Zwitserse Elise Chabbey bekroonde haar vlucht met de 3e plek. In de sprint voor de ereplaatsen eindigde Belgisch kampioene Lotte Kopecky op de 7e plek.

Reusser, goed voor zilver in de olympische tijdrit in Tokio, is meteen eens van de belangrijkste kandidaten voor de eindzege. Daags voor een klimtijdrit van ruim 7 kilometer heeft ze in het klassement nu 26" voorsprong op Rivera en 28" op Chabbey. Kopecky en de andere rensters die in het eerste peloton finishten, kijken tegen een achterstand van 1'58" aan.