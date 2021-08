Youri Mulder: "Denk dat Messi al spijt heeft van zijn overgang naar PSG"

Mulder had de invalbeurt van Messi op het veld van Reims gekozen als zijn moment van de week. "Neymar staat een beetje te zwaar. Hij maakte plaats voor nummer 30, Messi. Welkom in Frankrijk, want dat is toch een fysieke competitie."





"Hij moest er wel even aan wennen, want hij had het best wel lastig. Ze hadden op het veld geen respect voor Messi, wat ze in Spanje wel hebben. Ik denk dat hij al spijt heeft van zijn overgang naar PSG. Hij kwam voor zijn vrienden, want hij kent Pochettino, Paredes en Di Maria en hij kent Neymar."



Die stond volgens Mulder nog niet zo heel scherp. "Als je Neymar zag voetballen, dat zag er niet uit. Dat is een feestvierder. Die gaat de zomer niet gebruiken om bij te trainen. Die drinkt af en toe een pintje."