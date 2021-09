Nét op tijd rond: Griezmann naar Atletico, Barcelona haalt Luuk de Jong

Een nieuwe Nederlander bij Barcelona

De vervanger van Griezmann bij Barcelona is Luuk de Jong. De 31-jarige landgenoot van trainer Ronald Koeman moet Barça meer opties bieden voorin.



De spits komt op huurbasis (met aankoopoptie) over van Sevilla. Naast Memphis Depay, Frenkie de Jong en coach Ronald Koeman is hij al de vierde Nederlander in Camp Nou.

Het is evenwel maar de vraag of de fans van de Blaugrana daar ook blij mee zijn. De statistieken van De Jong bij Sevilla zijn namelijk niet imponerend: 19 goals in 91 matchen.

De noodmercato van Barcelona was er hoe dan ook eentje om snel te vergeten. Waar is de tijd dat Messi, Neymar en Suarez de voorhoede in Camp Nou vormden?