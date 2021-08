"Bind jullie schoentjes maar vast!" Club-spelers reageren op "loodzware" loting

Ruud Vormer proestte het uit: "Nou, bind jullie schoentjes maar al vast, jongens!" Zijn collega's Charles De Ketelaere en Simon Mignolet staarden dan weer vol ongeloof naar het scherm. En trainer Philippe Clement besefte: "Dit is de zwaarste loting die we konden hebben."

Philippe Clement: "Tegen grootste sterren onze kwaliteiten tonen"

"Dit is de zwaarste loting die we konden hebben", pufte trainer Philippe Clement. "Voor de fans is het wel mooi om al die sterren aan het werk te kunnen zien. In het verleden hebben we in Parijs of Madrid al getoond dat we competitief kunnen zijn en ook nu willen we tegen de grootste sterren onze kwaliteiten tonen. We zullen er voluit voor gaan, al zijn we ook realistisch dat dit een ongelooflijk zware loting is.

Guardiola? Daar kijk ik wel naar uit, dat is toch één van de coaches die me inspireert. Philippe Clement

"Voor de mensen is Leipzig als tegenstander misschien minder sexy, maar ze werden vorig seizoen wel 2e in de Bundesliga, voor Dortmund. Uit pot 3 is dat een heel zware klepper. Het wordt een mooie uitdaging. Alles wat we kunnen meepakken, zal speciaal zijn. Guardiola? Daar kijk ik wel naar uit, dat is toch een van de coaches die me inspireert. Het is heel interessant hoe hij bij elke club zijn manier van voetballen heeft overgebracht."

Simon Mignolet: "Zullen met 12 op het veld moeten staan"

Simon Mignolet weet nu al dat hij weinig rustige avonden zal kennen in de Champions League. De doelman komt straks tegenover onder meer Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé en Kevin De Bruyne te staan. "Een heel erg moeilijke groep", knikte de keeper. "Om door te stoten in de Champions League én om derde te worden. Want Leizpig is een stugge en moeilijke tegenstander. Daarnaast treffen we de twee duurste ploegen uit Europa... Het wordt niet makkelijk."

We zullen een vol Jan Breydel nodig hebben om ons vooruit te stuwen. Simon Mignolet

"We zullen ons wel kunnen meten met de allerbesten, dat is duidelijk. Daarom wil je natuurlijk spelen in de Champions League. Vanaf dit jaar zal dat opnieuw met fans zijn. We zullen alleszins een vol Jan Breydel nodig hebben om ons vooruit te stuwen. We zullen niet met 11 maar met 12 op het veld moeten staan om een resultaat te halen." "Een voordeel is wel dat het geen verre verplaatsingen worden. Telkens ongeveer een uurtje vliegen. Dat is leuk voor de fans - we zullen ze ook buitenshuis nodig hebben."

Charles De Ketelaere: "Hier droom je van"